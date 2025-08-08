КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на российско-абхазской границе временно закрыт из-за угрозы атаки украинских БПЛА, сообщает Служба госбезопасности Абхазии.

"В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон приостановлена работа контрольно-пропускного пункта "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Ограничения введены как на пешеходном, так и на транспортном переходе.

Такое решение принято для обеспечения безопасности граждан.

Пресс-служба СГБ также заявляет, что "все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности".