Поиск

КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на российско-абхазской границе временно закрыт из-за угрозы атаки украинских БПЛА, сообщает Служба госбезопасности Абхазии.

"В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи по обоюдной договоренности российской и абхазской сторон приостановлена работа контрольно-пропускного пункта "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Ограничения введены как на пешеходном, так и на транспортном переходе.

Такое решение принято для обеспечения безопасности граждан.

Пресс-служба СГБ также заявляет, что "все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности".

Сочи Абхазия Псоу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6911 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });