Минсельхоз по-прежнему прогнозирует урожай зерна в 2025 году в 135 млн тонн

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, сохраняет свой прогноз по сбору зерна в этом году в 135 млн тонн.

"Благодаря профессионализму наших людей, нашей отрасли, мы убираем и надеемся получить урожай по зерновым на уровне 135 млн тонн. Здесь мы прогнозы свои пока не меняем", - заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут после открытия 12-го Чемпионата России по пахоте в Ленинградской области.

По ее словам, уборочная кампания проходит со сложностями. "Погода преподносит сюрпризы: в центре, в ПФО у нас льет дождь, на юге, вы знаете, что у нас очень сложная ситуация, связанная с засухой", - сказала она.

Тем не менее, по словам министра, уборочная кампания "плавно подходит к экватору". "Порядка 40% площадей у нас по стране убрано, больше 60 млн тонн зерновых мы уже убрали. Ну, собственно, идет активная уборка всех остальных культур", - сказала министр.

Как сообщалось, прогноз Минсельхоза по сбору пшеницы в этом году составляет 90 млн тонн.

В 2024 году, по данным Росстата (без новых регионов), Россия собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы. С учетом новых регионов Минсельхоз оценивает урожай в 129,8 млн тонн.