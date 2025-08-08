Депутаты Госдумы предложили ввести туристический кешбэк для многодетных семей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.

"Для многих российских семей, особенно многодетных или малообеспеченных, путешествия остаются практически недоступной статьей расходов из-за ежегодного роста цен на транспорт, проживание, питание и другие услуги, связанные с туризмом. В этой связи усматривается необходимость в разработке новых "адресных" мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для таких семей. Фракция "Новые люди" просит рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для: многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении "Интерфакса".

Как считают депутаты, реализация их инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма.

Среди депутатов, подписавших письмо, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По словам Тарбаева, поддержка российских семей является комплексной задачей и требует вовлечения нескольких федеральных органов исполнительной власти.

"Компенсация семьям части расходов на отдых могла бы не только помочь им чаще путешествовать по России, но и задать для туристического бизнеса стимул активнее интересоваться запросами российских семей на отдых", - заключил он.

Программа туристического кешбэка работала в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тысяч рублей. Программа пользовалась популярностью у туристов и позволила заметно увеличить продажи туров в периоды, когда проводились распродажи.