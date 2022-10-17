РСТ дал прогноз об отказе от отдыха в РФ около 450 тыс. россиян из-за отсутствия кэшбэка

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Порядка 450 тыс. россиян могут отказаться от отдыха в России в следующем году, если не будет продлена программа туристического кэшбэка, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России, купив туры с кэшбэком. Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное среди участников программы, 15% респондентов не поехали бы в отпуск без возможности получить кэшбэк, еще 15% скорее всего не поехали бы. Это означает, что порядка 450 тысяч россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране из-за отсутствия кэшбэка", - сказал Уманский, которого цитирует пресс-служба РСТ.

В 2022-2025 гг. на программу кэшбэка планировалось выделять 5 млрд рублей ежегодно. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы уменьшено на эту сумму.

РСТ направил письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность продления программы. В нем говорилось, что кэшбэк стал эффективным инструментом поддержки туротрасли и увеличения турпотоков в регионы РФ. Ростуризм в ответ сообщил, что программа не закрывается, и ведомство планирует вернуться к вопросу ее финансирования в ходе исполнения бюджета в 2023 г.

Программа туристического кэшбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от коронавируса. В ее рамках россияне могут приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кэшбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.