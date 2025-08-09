Два беспилотника ВСУ сбиты над Тульской областью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ в регионе.

"Еще два украинских беспилотника были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России в ходе отражения воздушной атаки", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило об уничтожении десяти дронов над Тульской областью в течение ночи.