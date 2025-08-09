В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В больницу доставлены 25 пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" в Стерлитамаке, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
Ранее сообщалось, что на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке в кирпичном здании произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Погибших нет.
На месте ЧП создан оперативный штаб, проводятся аварийно-восстановительные работы, организован контроль качества окружающей среды.
"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").