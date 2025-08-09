Поиск

Число госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщает о 27 госпитализированных в результате происшествия на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" в Стерлитамаке.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, 21 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По его словам, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Ранее сообщалось, что на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. Погибших нет.

На месте ЧП создан оперативный штаб, организован контроль качества окружающей среды.

Алексей Кузнецов Башкирская содовая компания Каустик Стерлитамак Башкортостан
