Минобороны РФ заявило об уничтожении 44 украинских дронов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что с 8:00 до 12:00 субботы дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотника самолетного типа.

Как отмечается, восемь дронов нейтрализованы над территорией Краснодарского края, семь - над территорией Тульской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву.

По данным военных, три беспилотника сбиты над территорией Республики Крым, три - над территорией Республики Татарстан, два - над акваторией Азовского моря и один - над территорией Республики Адыгея.

Ранее ведомство сообщало об уничтожении с 05:10 до 08:00 субботы 21 беспилотника ВСУ. Также, по данным Минобороны, с 22:41 пятницы до 05:05 субботы над российскими регионами военные нейтрализовали 97 украинских беспилотников.