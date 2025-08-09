Женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Глава Славянского района Роман Синяговский доложил, что в результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле", - написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев уточнил, что медики оказали ей необходимую помощь. "Ранение не сильное, от госпитализации женщина отказалась", - добавил губернатор.

Как он сообщал ранее, Краснодарский край подвергается массированной атаке вторые сутки подряд: в пятницу средства ПВО уничтожили 22 БПЛА над территорией региона, ночью в субботу еще пять. По словам Кондратьева, для обеспечения безопасности в отдельных муниципалитетах отсутствует мобильный интернет.

В свою очередь, глава Славянского района Синяговский сообщил об отмене всех общественно-массовых мероприятий на территории города и сельских поселений 9 и 10 августа в связи с угрозой атаки БПЛА.