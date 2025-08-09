Площадь пожара в заповеднике Ялты предварительно составила 2 гектара

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Площадь ландшафтного пожара в районе микрорайона Васильевка в Ялте (Крым) предварительно составляет два гектара, группировка сил и средств наращивается, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Предварительно, огонь охватил 2 гектара. Всего на месте работают порядка 150 специалистов и 41 единица техники, в том числе 2 вертолета МЧС России. Авиацией уже сброшено 30 тонн воды. Наземная группировка тушит очаги с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что сухая растительность горит на территории природного заповедника "Ялтинский горно-лесной". К тушению привлечены аэромобильная группировка главного управления МЧС РФ по Республике Крым, силы ГКУ "КРЫМ-СПАС" и специалисты лесоохотничьего хозяйства.