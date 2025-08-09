Поиск

Авиация МЧС задействована в тушении ландшафтного пожара в заповеднике под Ялтой

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сухая растительность горит на открытой территории природного заповедника в микрорайоне Васильевка в Ялте (Крым), сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.

Как отмечается в сообщении, ландшафтный пожар тушит авиация МЧС. Площадь возгорания уточняется.

К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Республике Крым, "Крым-Спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. Организован подвоз воды.

Как добавили в ведомстве, тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.

Крым Ялта Васильевка МЧС РФ
