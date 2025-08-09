Поиск

Российские военные с 12 дня субботы уничтожили 27 дронов ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 12:00 до 15:30 мск уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву.

По информации военных, 11 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, семь - над территорией Калужской области, два - над территорией Краснодарского края и два - над территорией Рязанской области.

Минобороны Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб при обрушении в шахте "Донугля" в Ростовской области

Один человек погиб после детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Строящийся буксир затонул у причальной стенки Балтзавода в Петербурге

Мобильный интернет отсутствует в ряде муниципалитетов Кубани

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве

Число госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии

В Башкирии госпитализированы 25 пострадавших после взрыва на предприятии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6921 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });