Российские военные с 12 дня субботы уничтожили 27 дронов ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 12:00 до 15:30 мск уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву.

По информации военных, 11 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, семь - над территорией Калужской области, два - над территорией Краснодарского края и два - над территорией Рязанской области.