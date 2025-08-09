Поиск

Один человек погиб после детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и двое пострадали при атаках украинских БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Борисовка Борисовского района в результате сдетонировавшего дрона ранены двое. 19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу., лечение он продолжит амбулаторно.

Еще один мирный житель ранен в районе хутора Церковный Белгородского района. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Белгородская область Вячеслав Гладков
