Атаки БПЛА отражены на Ставрополье, погибших и пострадавших нет

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Атаки беспилотников были отражены в Ставропольском крае, в это время действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время. Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет. Благодарю службы ПВО за работу", - написал Владимиров в телеграм-канале.

По данным Минобороны, в течение ночи над Ставропольем перехватили восемь беспилотников.