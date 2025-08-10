Поиск

121 украинский дрон сбили ночью над регионами РФ и Азовским морем

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье нейтрализовали 121 беспилотник над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 29 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 15 - над территорией Республики Крым, 13 - над Брянской областью, 12 - над Белгородской областью, девять - над Воронежской, по восемь над Саратовской областью и территорией Ставропольского края, семь - над Калужской и шесть - над территорией Тульской области.

В министерстве уточнили, что пять беспилотников нейтрализовано в Ростовской области, четыре в Рязанской, два - над акваторией Азовского моря и по одному над территориями Смоленской, Орловской и Тверской областей.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА один человек погиб, несколько пострадали. В Краснодарском крае обломки беспилотника упали рядом с железнодорожными путями в хуторе Веселый, произошло возгорание сухой травы. В Воронежской области в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома.

Временные ограничения на полеты вводились ночью в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Калуги и Саратова. К утру их сняли.

