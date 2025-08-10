Группировки "Центр", "Южная" и "Запад" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Южная", "Запад" за сутки улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, в зоне действий группировки потери украинских сил в течение суток составили до 400 военных.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины.

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах Искры, Александрограда в ДНР, Вороного, Ивановки, Новопетровского, Калиновского и Васильковки Днепропетровской области. Здесь ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, сообщили в министерстве.

По его информации, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в районах Северска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Клебан-Быка в ДНР. В течение суток на этом участке армия Украины потеряла более 215 военных.

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Осиново, Купянска, Петропавловки в Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Кировска в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили свыше 240 военнослужащих, сообщило ведомство.

По данным Минобороны РФ, за сутки группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике трех бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Андреевки, Варачино, Перше Травни и Юнаковки в Сумской области и подразделениям двух бригад и штурмового полка ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Чугуновки и Тихого в Харьковской области. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 190 военных.

Подразделения "Днепр" нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах Новоандреевки, Лукьяновского, Степногорска Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Днепровского Херсонской области. За сутки в зоне действий группировки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, сказали в министерстве.