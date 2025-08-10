Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с затоплением морского буксира "Капитан Ушаков" в Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Производство ведется по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Как установлено, вечером 8 августа во время строительных работ на буксире "Капитан Ушаков", принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу и пришвартованному к причалу на территории Балтийского завода, судно накренилось на правый борт и частично затонуло в акватории Большой Невки.

Пострадавших нет. Сумма ущерба составила свыше 1 млн рублей, уточняет СКР.

Накануне Балтийский завод (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) сообщил, что у причальной стенки затонул строящийся буксир.