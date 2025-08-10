Режим опасности из-за БПЛА в Коми снят

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Режим опасности в связи с полетами беспилотных летательных аппаратов в Ухте снят, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн на личной странице в соцсети.

Пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем.

"Службы безопасности сработали оперативно и профессионально. В настоящее время проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона", - отметил Гольдштейн.

Аэропорт Ухты, где вводились ограничения, возобновил работу.

Как сообщалось, в Коми в воскресенье ввели процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухте. Работников предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства эвакуировали в качестве превентивной меры безопасности.