Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индекс IMOEX2 в начале утренней сессии в понедельник подскочил выше рубежа 3000 пунктов, обновив максимум с конца апреля за счет общерыночного ралли на ожиданиях личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске. Сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $66,3 за баррель).

К 07:12 по Москве индекс МосБиржи составил 3004,15 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,1%, лидируют бумаги "Юнипро" (+9,8%).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+5,1%), ОК "Русал" (+5,1%), "НОВАТЭКа" (+4,6%), "Аэрофлота" (+4%), "Северстали" (+4%), "Газпрома" (+3,8%), "ММК" (+3,5%), "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+3%), "НЛМК" (+2,8%), "Московской биржи" (+2,7%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

Президент США Трамп заявил, что считает возможным обмен территориями при урегулировании украинского конфликта. "Что касается территорий, возможно будет провести некоторые обмены", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США пройдет на российской территории, соответствующее приглашение президенту США уже передано, заявил Ушаков.