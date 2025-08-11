Поиск

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Индекс IMOEX2 в начале утренней сессии в понедельник подскочил выше рубежа 3000 пунктов, обновив максимум с конца апреля за счет общерыночного ралли на ожиданиях личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске. Сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $66,3 за баррель).

К 07:12 по Москве индекс МосБиржи составил 3004,15 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,1%, лидируют бумаги "Юнипро" (+9,8%).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+5,1%), ОК "Русал" (+5,1%), "НОВАТЭКа" (+4,6%), "Аэрофлота" (+4%), "Северстали" (+4%), "Газпрома" (+3,8%), "ММК" (+3,5%), "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+3%), "НЛМК" (+2,8%), "Московской биржи" (+2,7%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

Президент США Трамп заявил, что считает возможным обмен территориями при урегулировании украинского конфликта. "Что касается территорий, возможно будет провести некоторые обмены", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США пройдет на российской территории, соответствующее приглашение президенту США уже передано, заявил Ушаков.

Аэрофлот Аляска Дональд Трамп НОВАТЭК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Рябков заявил, что РФ не исключает для себя никаких вариантов после выхода из ДРСМД

В МИД отметили, что у России есть и другое новейшее оружие кроме "Орешника"

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });