Минсельхоз хочет продлить запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ предлагает продлить запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2026 года.

Соответствующий проект приказ ведомства размещен на официальном портале regulation.gov.ru. В настоящее время документ проходит общественное обсуждение.

"Запретить по 31 декабря 2026 г. промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в тексте проекта документа.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения этой проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу РФ об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. После Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025 году.

Кроме того, согласно проекту приказа Минсельхоза РФ, до конца следующего года предлагается продлить запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, а также запретить применение определенных орудий лова.

Приказ может вступить в силу 1 января 2026 года.