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Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

Исключение сделали для любительского рыболовства

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства России запретило промышленный и любительский вылов воблы в границах Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2025 года. Этот приказ размещен на портале правовой информации.

"Запретить по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия", - говорится в документе за подписью министра Оксаны Лут.

Ранее Минсельхоз уже запретил вылов воблы в 2024 году. Исключением стал период с 20 по 30 апреля.

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы - в 6 раз, а за весь период наблюдений - более чем в 130 раз.

Кроме того, Минсельхоз до конца 2025 года запретил вылов плотвы в семи районах Астраханской области, а также запрещается применение определенных орудий лова. Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Вобла - промысловая рыба, вылов которой осуществляется только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона.

Калмыкия Волга Минсельхоз Роспатент Астраханская вобла Каспийское море Астраханская область
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