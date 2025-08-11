Ограничения на полеты сняты в калужском аэропорту

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в понедельник в международном аэропорту "Калуга" (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале .

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, ограничения были введены утром в понедельник около 8:30 по московскому времени.

До этого ограничения на полеты в калужском аэропорту были сняты утром в понедельник около 5:30.