Ограничения на полеты сняты в калужском аэропорту
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в понедельник в международном аэропорту "Калуга" (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале .
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, ограничения были введены утром в понедельник около 8:30 по московскому времени.
До этого ограничения на полеты в калужском аэропорту были сняты утром в понедельник около 5:30.