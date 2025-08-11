Поиск

Актера Ивана Краско похоронят в Комарово

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом России Иваном Краско и его похороны пройдут 13 августа, сообщает в понедельник пресс-служба петербургского театра имени Комиссаржевской.

С 10:00 до 11:30 в театре состоится церемония прощания с актером. Позже гроб перевезут в поселок Комарово: там пройдут отпевание и похороны.

Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. С 1966 года был актером Драматического театра имени Комиссаржевской. В кино дебютировал в середине 1960-х годов. Известен по ролям в фильмах "Сын полка" (1981), "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001) и др.


Иван Краско Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });