Актера Ивана Краско похоронят в Комарово

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом России Иваном Краско и его похороны пройдут 13 августа, сообщает в понедельник пресс-служба петербургского театра имени Комиссаржевской.

С 10:00 до 11:30 в театре состоится церемония прощания с актером. Позже гроб перевезут в поселок Комарово: там пройдут отпевание и похороны.

Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. С 1966 года был актером Драматического театра имени Комиссаржевской. В кино дебютировал в середине 1960-х годов. Известен по ролям в фильмах "Сын полка" (1981), "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001) и др.



