РСТ выступил за отмену электронной путевки для внутреннего и въездного туризма

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский обратился к заместителю руководителя Минэкономразвития Дмитрию Вахрукову с письмом, в котором предлагает отменить электронную путевку для туроператоров по въездному и внутреннему туризму из-за ее неэффективности для этой сферы. Об этом сообщает пресс-служба РСТ.

Вопрос об отмене обязательной передачи данных в систему "Электронная путевка" для сферы внутреннего и въездного туризма был поднят на встрече главы министерства Максима Решетникова с представителями турбизнеса. В РСТ считают это предложение своевременным, предлагают внести необходимые изменения в закон и готовы принять самое активное участие в дальнейшей проработке вопроса.

Государственная информационная система "Электронная путевка" (ГИС ЭП) в сфере внутреннего и въездного туризма не приносит пользы для органов государственной власти, занятых развитием и надзором за деятельностью отрасли, но создает избыточную нагрузку на турбизнес, считают в РСТ.

"Причина в том, что доля турпродукта в общем объеме услуг, реализуемых в отрасли, чрезвычайно мала. Даже с учетом обсуждаемого расширения понятия турпродукта во внутреннем и въездном туризме его объем, вносимый в ГИС ЭП, вырастет в три раза, но останется в пределах 3% от общего числа поездок по стране. При этом туроператоры - фактически единственные участники рынка, которые несут затраты на интеграцию собственного и покупку дополнительного программного обеспечения с системой, сертификацию рабочих мест, обновления техники, трудочасы работников. Другие участники рынка, например, отели и агрегаторы, данные в систему не передают, хотя их совокупные объемы могут многократно превышать объемы реализации туроператоров", - объяснили в объединении.

В РСТ сообщили, что ГИС ЭП в части внутреннего и въездного туризма не решает и задачи по сбору статистических сведений, так как данные, содержащиеся в системе, составляют лишь малую часть реализаций туруслуг в этой сфере. Так, по имеющимся у РСТ данным, с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года в ГИС ЭП были внесены сведения о 351 тыс. турпродуктах. Этот показатель, даже увеличенный вдвое, если учитывать количество туристов в турпакете, составляет менее 1% от общего числа турпоездок по стране, которое в 2024 году составило 92 млн.

Причина такого расхождения - приверженность туристов к самостоятельному бронированию гостиниц без обращения к туроператору, а также рост популярности интернет-платформ, предоставляющих услуги по бронированию туруслуг.

По той же причине, считают в РСТ, ГИС ЭП не может служить и полноценным источником данных для эвакуации туристов и оказания им неотложной помощи.

"При нынешних объемах передачи информации государство видит в лучшем случае одного туриста из ста. Одновременно законом не определен статус информации, переданной в ГИС ЭП, а значит, указанные сведения не могут быть использованы органами ФНС России при проведении контрольно-надзорных мероприятий", - подчеркивается в письме.

"Электронная путевка" - государственная информационная система, в которую туроператоры и турагентства должны передавать данные о каждом проданном пакетном туре и всех его параметрах, включая сроки, название перевозчика, отеля, стоимость и другие.

С 1 сентября 2024 года туроператоры по внутреннему туризму в обязательном порядке должны предоставлять данные о турах в систему ГИС ЭП. Для туроператоров по выездному туризму передача данных в систему стала обязательной с 15 ноября 2023 года. Если туроператор не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, он исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.

