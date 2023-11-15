В РСТ отметили неготовность большинства туроператоров к работе с ГИС "Электронная путевка"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - С 15 ноября для туроператоров по выездному туризму наступает ответственность за невнесение данных об организованных турах за рубеж в информационную систему "Электронная путевка", полностью готовы к работе с ней не более нескольких десятков компаний из 370, входящих в единый федеральный реестр.

Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Из общего количества выездных туроператоров, которых сейчас насчитывается чуть более 370, прошли подготовительный этап, получили сертификат безопасности и готовы к работе с 15 ноября несколько десятков крупных компаний. Остальные подключаются, тестируют систему или выжидают. Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то - дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 тысячи рублей", - сказал глава комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Опрос телеграм-канала "Юридические новости - Туризм" среди более 120 компаний показал, что подключились к системе и готовы к передаче данных лишь 12%. Еще 15% - не подключились, но активно работают над этим, устанавливая и сертифицируя оборудование. 24% пробовали подключиться, но у них ничего не получилось. Примерно 13% опрошенных пока вообще не собираются подключаться. Мохов предположил, что они надеются на новый перенос срока наступления ответственности за передачу данных в ЭП снова перенесут. И еще 35% не слышали и ничего не знают об электронной путевке.

По словам Мохова, пока нет и ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом предполагаемой огромной нагрузки.

"В сентябре оператор Единой информационной системы электронных путевок компания "Национальные туристические технологии" сообщал о новых изменениях в отношении полей ввода и интерфейса системы. Учитывались и другие замечания участников рынка. Но туроператоры понимают, что реальная работа может сильно отличаться от процесса тестирования", - говорит Мохов.

"Мы уже подключились к системе, протестировали продуктовый режим. Но как она себя поведет при массовой передаче данных всеми туроператорами, станет ясно только после начала ее работы", - сказали в компании Fun&Sun.

Электронная путевка должна была начать действовать с 1 сентября 2023 года, однако правительство перенесло на 15 ноября срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в информационную систему для туроператоров по выездному туризму. До этого законодатель ввел отсрочку до 1 сентября 2024 года ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму.

Государственная информационная система "Электронная путевка" - база данных, в которую туроператоры должны передавать информацию по каждому договору о реализации турпродукта, заключенному с туристами. На основе переданной информации - количество туристов, сроки поездки, перевозчик, трансфер, отель, включенные экскурсии и других услуги, стоимость тура по договору - в системе будет в автоматическом режиме формироваться электронная путевка с цифровым кодом. Затем система направит ее туроператору, а он в свою очередь - туристу.

Как подчеркивают в РСТ, в систему нужно будет вносить данные о нескольких миллионах турах за рубеж в год, а с 1 сентября 2024 года к ним прибавятся организованные туры по России.