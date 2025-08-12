Аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновили работу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Ижевска отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта.

Расписание рейсов корректируется по факту прибытия самолетов. Гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщил, что за время перерыва самолет авиакомпании "Ижавиа" из "Домодедово" был отправлен на запасной аэродром в Пермь.

Отмену ограничений подтвердил и представитель Росавиации Артем Кореняко. Одновременно были отменены ограничения и для аэропорта Нижнекамска. По его данным, на запасные аэродромы ушли два самолета, летевшие в Ижевск, и один, летевший в Нижнекамск.