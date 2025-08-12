Поиск

На ЗАЭС сообщили о возгорании в районе гидросооружений после обстрела

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промышленной зоны и прилегающих объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, сообщается во вторник в телеграм-канале ЗАЭС.

"Сегодня, начиная с утра и непрерывно, Вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. Прямым следствием этих целенаправленных обстрелов стало возгорание в районе гидротехнических сооружений станции", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пожар локализован. Среди работников станции и населения близлежащих населенных пунктов пострадавших нет. Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории соответствует естественным значениям и не превышает норму.

"Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем событии", - заключили представители станции.

Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию вокруг Запорожской АЭС, загорелась сухая трава вокруг, что вызвало задымление.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

