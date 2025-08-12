Поиск

В районе Запорожской АЭС после обстрела тушат пожар

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU Вооруженные силы Украины обстреляли территорию вокруг Запорожской АЭС, загорелась сухая трава вокруг станции, что вызвало задымление, станция работает в обычном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи. Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал он в Telegram.

По его словам, ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВвЭР-1000. Станция не вырабатывает электро-энергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Евгений Балицкий МЧС Украина Запорожская АЭС Запорожская область
