Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА в Нижегородской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число жертв при атаке беспилотников в Арзамасе Нижегородской области увеличилось до двух.

"Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное", - написал во вторник в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее Никитин сообщил о том, что в ночь на 11 августа была совершена атака украинскими БПЛА по двум промышленным зонам в регионе. При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших были доставлены в больницу.