Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в результате атаки дронов ВСУ по двум промышленным зонам в Арзамасском округе Нижегородской области погиб человек, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа", - написал Никитин в своем телеграм-канале.