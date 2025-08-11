Поиск

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в результате атаки дронов ВСУ по двум промышленным зонам в Арзамасском округе Нижегородской области погиб человек, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа", - написал Никитин в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин Арзамас Нижегородская область
Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Рябков заявил, что РФ не исключает для себя никаких вариантов после выхода из ДРСМД

В МИД отметили, что у России есть и другое новейшее оружие кроме "Орешника"

