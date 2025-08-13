Поиск

Информация о травмах у белгородских детей после атаки дрона не подтвердилась

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что не подтвердилась информация о травмах и ранениях у пятерых детей после атаки дрона на частный дом в Новостроевке-Первой в Грайворонском округе. По уточненным данным, дети сильно напуганы.

"Вчера мы все с вами переживали, когда получили новость из Грайворонского округа, что в Новостроевке-Первой после атаки БПЛА на жилой дом, по поступившей информации, были ранены пятеро детей. Все они были оперативно доставлены в детскую областную больницу, осмотрены врачами. Слава богу, ранения и травмы не подтвердились", - написал Гладков в Telegram.

Дети пока находятся под присмотром врачей, но скоро их передадут родителям.

Вечером 12 августа Гладков сообщил, что четырех девочек 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика госпитализировали с минно-взрывными травмами и баротравмами после атаки FPV-дрона на частный дом в селе Новостроевка-Первая.

