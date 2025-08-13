Поиск

В Волгограде 14 жильцов пострадавшего от обломков БПЛА дома размещены в ПВР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Волгограде после атаки БПЛА 14 жильцов 16-этажного дома в Тракторозаводском районе поселены в пункте врем5енного размещения в школе №3, сообщила мэрия города. Жильцов дома эвакуировали после падения на него обломков беспилотника.

"На период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА для жителей многоквартирного дома оперативно на место были поданы автобусы. В настоящее время 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе школы №3. Для них на территории ПВР были организованы спальные места и горячее питание", - говорится в сообщении.

Общественный транспорт, маршруты которого проходят рядом с местами падения обломков, объезжает остановки у пострадавшего дома.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь 13 августа в регионе отразили массированную атаку беспилотников, обломки одного из них упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда.

Андрей Бочаров Волгоград Тракторозаводский район Волгоградская область
