Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года, апробация в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года, для учащихся начальной и основной школы будут вводиться с сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Первые единые учебники для среднего общего образования должны быть созданы до 2026 года с целью их поэтапного введения в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. При этом в ряде школ апробация начнётся уже с 1 сентября 2026 года. По её словам, учебники для начальной и основной школы будут вводиться на год позже - с 1 сентября 2028 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля со ссылкой на Ямпольскую.

Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было дано после заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024 года.