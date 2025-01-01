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Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России по поручению президента Владимира Путина будет создана единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе.

Такое поручение было дано после заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (далее - Совет), состоявшегося 5 ноября 2024 года. Список президентских поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству совместно с Советом поручено к 1 мая 2025 года "представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ".

Им же поручено к 1 июня 2026 года "с привлечением ведущих университетов и иных заинтересованных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотрев создание в комплекте с ними учебных пособий (учебных словарей русского языка)".

Ответственными за исполнение данного поручения определены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.

Кроме того, Совет совместно с правительством должны к 1 июня 2025 года обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики России.

Совету совместно с МИД к 1 октября 2025 года поручено "провести анализ деятельности учрежденных при поддержке Российской Федерации образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом". По результатам анализа "представить предложения по систематизации этой деятельности с учетом геополитических интересов РФ".

Правительству совместно с администрацией президента поручено обеспечить к 1 мая 2025 года разработку и внесение в Госдуму проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев в нем в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов России; систематизацию (разграничение) статусов таких языков; взаимосвязь между законодательством о языках народов России и законодательством о государственном языке РФ.

Перечень содержит ряд других поручений, среди которых проведение в 2025 году мероприятий, посвящённых празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина, и рассмотрение вопроса о создании творческого объединения молодых литераторов.

Елена Ямпольская Михаил Мишустин МИД Владимир Путин
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