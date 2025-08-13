Суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы за работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в среду частично удовлетворил иск ФГБУ "Морспасслужба" о взыскании расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в Керченском проливе в декабре 2024 года и постановил солидарно взыскать 404,3 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 1,616 млн рублей, взыскать с "Абсолют-страхование" - 200,527 млн рублей убытков, взыскать с ООО "Кама Шиппинг" 2,671 млн рублей, взыскать с САО "ВСК" 199,473 млн рублей в пользу ФГБУ "Морспасслужба", - озвучил судья резолютивную часть.

В удовлетворении остальной части требований отказано.

Сумма иска "Морспасслужбы" составляла 485,144 млн рублей.