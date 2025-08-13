Суд постановил взыскать 35,5 млрд рублей с владельца танкера "Волгонефть-239"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в среду в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года) ущерба Черному морю в размере 35,48 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" в бюджет РФ сумму ущерба в размере 35 млрд 483 млн 862 тыс. рублей", - сказал судья.

Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца, добавил он.