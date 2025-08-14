Дроны в четвертый раз атаковали здание областного правительства в Белгороде

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по центру Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг.

"Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области", - написал он в своем телеграм-канале.

В связи с атаками беспилотников крупный ТЦ "Сити Молл Белгородский" объявил об отмене работы.

"Сегодня, 14 августа, по рекомендации оперативного штаба по Белгородской (области), торговые объекты Сити Молла не работают", - говорится в телеграм-канале торгового центра.

Ранее Гладков сообщал об атаке по зданию правительства региона. При повторной атаке по областному центру пострадали три человека.