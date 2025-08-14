Три человека ранены при повторной атаке БПЛА на Белгород

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей получили ранения при повторной атаке украинского беспилотника на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг.

"Мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, в результате атаки дрона загорелся легковой автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

Ранее Гладков сообщал об атаке беспилотника на здание регионального правительства в Белгороде, которое получило незначительные повреждения.