Военные РФ заявили о переходе под российский контроль Щербиновки и Искры в ДНР

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над поселком Щербиновка и селом Искра в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Щербиновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск, а Искру - подразделения группировки войск "Восток", заявили в военном ведомстве.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение суток "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестока, Звановки, Новодмитровки и Степановки в ДНР.

"Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии", - сказали в министерстве.

По его данным, группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.

В зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.