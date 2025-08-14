Поиск

Военные РФ заявили о переходе под российский контроль Щербиновки и Искры в ДНР

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над поселком Щербиновка и селом Искра в ДНР, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Щербиновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск, а Искру - подразделения группировки войск "Восток", заявили в военном ведомстве.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение суток "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестока, Звановки, Новодмитровки и Степановки в ДНР.

"Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии", - сказали в министерстве.

По его данным, группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.

В зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Военная операция на Украине

После атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6966 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });