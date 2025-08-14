В Курской области женщина пострадала в результате удара по ее дому

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавшей в результате атаки на село в Глушковском районе.

Он уточнил что был атакован частный дом в селе Кульбаки.

"В результате удара дом поврежден, под завалами оказалась 56-летняя женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы, повреждение правого глаза, перелом правой лучевой кости", - написал Хинштейн в Telegram.

Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу.