Мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в деревне Семёново Рыльского района. В результате удара пострадал 31-летний мужчина. У него осколочное ранение затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки, бёдер", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В настоящее время пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу.