Киев принял только двух из тысячи военнопленных ВСУ, которых ранее вычеркнул из списков на обмен

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Украина в рамках очередного обмена пленными приняла лишь двух из тысячи военнопленных ВСУ, которых, по сообщениям российской стороны, ранее Киев вычеркнул из списков на обмен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Из 1000 пленных вэсэушников украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел", - написал он в своем телеграм-канале по итогам состоявшегося в четверг обмена по формуле "84 на 84".