Поиск

Киев принял только двух из тысячи военнопленных ВСУ, которых ранее вычеркнул из списков на обмен

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Украина в рамках очередного обмена пленными приняла лишь двух из тысячи военнопленных ВСУ, которых, по сообщениям российской стороны, ранее Киев вычеркнул из списков на обмен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Из 1000 пленных вэсэушников украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел", - написал он в своем телеграм-канале по итогам состоявшегося в четверг обмена по формуле "84 на 84".

Владимир Мединский ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });