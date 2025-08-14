Поиск

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в четверг, 14 августа, из украинского плена вернулись 84 военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

В ведомстве заявили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве заявили, что все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

В июне-июле Россия и Украина провели восемь этапов обмена группами военнопленных в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 августа 2025 года
Минобороны РФ Украина
Новости по теме

Новости

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Военная операция на Украине

После атаки БПЛА по центру Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
