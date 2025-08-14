Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в четверг, 14 августа, из украинского плена вернулись 84 военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

В ведомстве заявили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве заявили, что все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

В июне-июле Россия и Украина провели восемь этапов обмена группами военнопленных в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.