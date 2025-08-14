Предъявлены обвинения фигурантам дела об аварии 9 августа на предприятии БСК

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Предъявлены обвинения двоим фигурантам дела о произошедшей 9 августа аварии на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" в Стерлитамаке , сообщает пресс-служба СКР.

Директору по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО "БСК" вменяется ч. 2 ст. 217 УК (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека), начальнику одного из региональных отделов Западно-Уральского управления Ростехнадзора - ч. 2 ст. 293 УК. (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК.

По версии следствия, директор по охране труда предприятия, зная об истечении сроков безопасной эксплуатации значительного количества технических устройств на опасном производственном предприятии, включая трубопровод хлористого водорода 1 класса опасности, не принял мер к приостановке производственного процесса и выводу его из эксплуатации. Кроме этого, он не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности. Начальник отдела управления Ростехнадзора с сентября 2023 года не организовал надлежащим образом плановые и внеплановые проверки, а также иные контрольно-надзорные мероприятия.

"В течение некоторого времени указанный трубопровод эксплуатировался с нарушением установленных правил, что повлекло 9 августа 2025 года его разрушение. В результате происшествия 34 работника получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дома и на работе у фигурантов дела проведены обыски, скоро им определят меру пресечения.

Ранее сообщалось, что причиной технологического инцидента на производственной площадке "Каустик" АО "БСК" 9 августа стала разгерметизация сварного шва установки на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту.

В результате пострадал 41 человек (в том числе, от отравления парами поливинилхлорида, у некоторых ожоги слизистой глаз), госпитализированы 32 человека, один из которых скончался в больнице.