Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

Архивное фото
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел из-за разгерметизации сварного шва установки, сообщает в субботу пресс-служба БСК.

"При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет.

В сообщении отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

В РоссииЧисло госпитализированных после взрыва на предприятии в Стерлитамаке выросло до 27Читать подробнее

Отмечается, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Погибших нет.

По данным Минздрава РФ, госпитализированы 27 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили в СУ СКР по Башкирии.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Башкирия Стерлитамак Башкирская содовая компания
