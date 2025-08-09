Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел из-за разгерметизации сварного шва установки, сообщает в субботу пресс-служба БСК.

"При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет.

В сообщении отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

Отмечается, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории.

По данным Минздрава РФ, госпитализированы 27 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили в СУ СКР по Башкирии.