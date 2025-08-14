После ДТП с автобусом в Египте госпитализированы три десятка россиян

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Египте после аварии туристического автобуса в ночь на 14 августа в больницы попали примерно три десятка россиян, один турист находится в среднетяжелом состоянии, сообщает российское посольство в Каире.

"Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эль-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 40 российских туристов. По имеющейся информации, он врезался в ограждение и упал на бок. Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами. Состояние одного из пострадавших среднетяжелое", - говорится в сообщении.

Автобус вез туристов с экскурсии в Каире в курортный Шарм-эль-Шейх, где они отдыхают в отелях. Принимающая компания российского туроператора и страховая компания находятся на связи с пострадавшими туристами их родственниками для оказания помощи.