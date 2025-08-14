Пчеловоды РФ в 2025 году увеличат сбор меда до 65 тыс. тонн

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пчеловоды РФ в этом году могут увеличить сбор меда до 65 тыс. тонн с 63,1 тыс. тонн в 2024 году.

Как сообщает Россельхозбанк, такой прогноз сделали эксперты центра отраслевой экспертизы банка.

Динамичное развитие отрасли, по мнению экспертов, обосновано как ростом спроса на натуральные продукты, так и популярностью агротуров на пасеки и апитерапии.

Наибольшие объемы меда традиционно производятся в личных подсобных хозяйствах: на небольших пасеках в прошлом году было собрано 58,6 тыс. тонн (93% от общего сбора). Это связано с особенностью ведения пчеловодства в небольших объемах и спросом на натуральный мед локального производства, отмечается в сообщении.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 3,9 тыс. тонн меда. Сельхозорганизации занимают наименьшую долю в производстве: в 2024 году их вклад в общий сбор составил 646 тонн.

Согласно сообщению, лидером по объему производства меда является Приволжский федеральный округ. В 2024 году здесь собрали 19,3 тыс. тонн (более 30% от общероссийского показателя). В том числе 5,048 тыс. тонн в Башкирии, 3,698 тыс. тонн - в Татарстане.

В Центральном округе собрано 16,1 тыс. тонн. В том числе в Воронежская области - 3,562 тыс. тонн, Белгородской - 2,424 тыс. тонн, Орловской - 1,594 тыс. тонн.

Топ-3 по медосбору закрывает Сибирский федеральный округ - 9,2 тыс. тонн меда. При этом больше половины приходится на Алтайский край -5,465 тыс. тонн. Это рекордный показатель в РФ.

Как отмечают эксперты, современные пчеловоды все чаще расширяют ассортимент продукции за счет перги, маточного молочка, воска, сот. Хозяйства расширяют бизнес также за счет развития агротуризма.

Как сообщалось, в РФ создана Хартия добросовестных участников рынка меда. Документ подписали Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз), Роскачество и Х5 Group. Ее цель - формирование рынка качественного меда при соблюдении законодательства, развития прозрачных методов работы и прослеживаемости оборота продукции от поля до полки.