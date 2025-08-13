Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

До сих пор до 80% меда в стране покупают с рук

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В России доля фальсифицированного меда в организованной торговле в последние годы снизилась, но недоверие покупателей к этому продукту в магазине сохраняется, о чем свидетельствует тот факт, что до 80% произведенного в стране меда все еще реализуется с рук, заявил на пресс-конференции председатель совета по качеству меда Руспродсоюза Дмитрий Галаганов.

Исправить эту ситуацию во многом поможет Хартия добросовестных участников рынка меда, считают в Роскачестве.

"Доля фальсификата на полках торговых сетей уменьшилась. Еще недавно фиксировались потрясающие показатели, превышающие 70% от выборки по результатам контроля", - заявил Галаганов, но добавил, что до 80% меда по-прежнему покупается с рук.

"И это ответ потребителя на то, насколько он доверяет меду, который продается в организованном канале продаж. Это болезненная ситуация, она невыгодна никому", - считает эксперт.

Российские пчеловоды собирают порядка 65-70 тысяч тонн меда в год. В среднем один пчеловод собирает 2-4 тонны.

"Россельхознадзор, его система "Меркурий" видит порядка 42 тысячи тонн (на этот объем оформлены электронные ветсертификаты - ИФ). Это товарная часть. Но значительная часть не регистрируется, потому что для продажи с рук в "Меркурии" регистрироваться не надо", - сказал он.

Как отметил Галаганов, мед - продукт недешевый, "средняя цена меда, который покупается хоть с рук, хоть с полки, хоть с электронной полки, колеблется от 800 до 1 тысячи рублей за кг". "Экспорт и импорт практически равны нулю. Соответственно, порядка 45-55 млрд рублей - этот тот рынок, который существует. Но парадокс ситуации в том, что рынок не существует, потому что большая часть - это продажи с рук. И все это из-за недоверия", - заявил он.

Как заявила на пресс-конференции замруководителя Роскачества Елена Саратцева, закрепить тенденцию обеления рынка меда, которая наметилась в торговле, позволит создание нового объединения - Хартии добросовестных участников рынка меда. "Хартия - это отсылка к ГОСТам, к лабораторным исследованиям. Очень важно, что в ней есть специальный пункт, который говорит о том, что мед - это подконтрольная продукция, что она должна быть зарегистрирована во всех системах. Это одна из важных составляющих, которая позволяет оценить подлинность продукта. Потребитель вправе знать, откуда взялась каждая банка меда", - сказала она.

"Рассчитываем, что хартия позволит в дальнейшем, снижая усилия государства и административное давление на бизнес, обеспечить улучшение состояния рынка меда и восстановление его репутацию в торговле", - отметила Саратцева.

"Помимо государственного контроля, очень важно, чтобы отрасль сама консолидировалась в режиме саморегулирования. Таким механизмом может стать хартия как кодекс добросовестных практик, которая позволит тиражировать ответственное поведение", - сказал замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Сергей Лобанов.

Как сообщила на пресс-конференции советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова, до 1 сентября этого года планируется завершить учет и регистрацию пчелосемей в России. "Это фактически замкнет контур прослеживаемости - все индивидуальные предприниматели, фермеры, личные подсобные хозяйства должны будут зарегистрировать свои пчелосемьи в системе "Хорриот" (предназначена для учета и идентификации животных - ИФ). Это даст возможность видеть каждого сборщика меда и места сбора - где были пчелы. В октябре подведем первичные итоги по регистрации пчелосемей", - сказала она.