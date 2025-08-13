Поиск

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

До сих пор до 80% меда в стране покупают с рук

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В России доля фальсифицированного меда в организованной торговле в последние годы снизилась, но недоверие покупателей к этому продукту в магазине сохраняется, о чем свидетельствует тот факт, что до 80% произведенного в стране меда все еще реализуется с рук, заявил на пресс-конференции председатель совета по качеству меда Руспродсоюза Дмитрий Галаганов.

Исправить эту ситуацию во многом поможет Хартия добросовестных участников рынка меда, считают в Роскачестве.

"Доля фальсификата на полках торговых сетей уменьшилась. Еще недавно фиксировались потрясающие показатели, превышающие 70% от выборки по результатам контроля", - заявил Галаганов, но добавил, что до 80% меда по-прежнему покупается с рук.

"И это ответ потребителя на то, насколько он доверяет меду, который продается в организованном канале продаж. Это болезненная ситуация, она невыгодна никому", - считает эксперт.

Российские пчеловоды собирают порядка 65-70 тысяч тонн меда в год. В среднем один пчеловод собирает 2-4 тонны.

"Россельхознадзор, его система "Меркурий" видит порядка 42 тысячи тонн (на этот объем оформлены электронные ветсертификаты - ИФ). Это товарная часть. Но значительная часть не регистрируется, потому что для продажи с рук в "Меркурии" регистрироваться не надо", - сказал он.

Как отметил Галаганов, мед - продукт недешевый, "средняя цена меда, который покупается хоть с рук, хоть с полки, хоть с электронной полки, колеблется от 800 до 1 тысячи рублей за кг". "Экспорт и импорт практически равны нулю. Соответственно, порядка 45-55 млрд рублей - этот тот рынок, который существует. Но парадокс ситуации в том, что рынок не существует, потому что большая часть - это продажи с рук. И все это из-за недоверия", - заявил он.

Как заявила на пресс-конференции замруководителя Роскачества Елена Саратцева, закрепить тенденцию обеления рынка меда, которая наметилась в торговле, позволит создание нового объединения - Хартии добросовестных участников рынка меда. "Хартия - это отсылка к ГОСТам, к лабораторным исследованиям. Очень важно, что в ней есть специальный пункт, который говорит о том, что мед - это подконтрольная продукция, что она должна быть зарегистрирована во всех системах. Это одна из важных составляющих, которая позволяет оценить подлинность продукта. Потребитель вправе знать, откуда взялась каждая банка меда", - сказала она.

"Рассчитываем, что хартия позволит в дальнейшем, снижая усилия государства и административное давление на бизнес, обеспечить улучшение состояния рынка меда и восстановление его репутацию в торговле", - отметила Саратцева.

"Помимо государственного контроля, очень важно, чтобы отрасль сама консолидировалась в режиме саморегулирования. Таким механизмом может стать хартия как кодекс добросовестных практик, которая позволит тиражировать ответственное поведение", - сказал замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Сергей Лобанов.

Как сообщила на пресс-конференции советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова, до 1 сентября этого года планируется завершить учет и регистрацию пчелосемей в России. "Это фактически замкнет контур прослеживаемости - все индивидуальные предприниматели, фермеры, личные подсобные хозяйства должны будут зарегистрировать свои пчелосемьи в системе "Хорриот" (предназначена для учета и идентификации животных - ИФ). Это даст возможность видеть каждого сборщика меда и места сбора - где были пчелы. В октябре подведем первичные итоги по регистрации пчелосемей", - сказала она.

Меркурий Минпромторг Руспродсоюз Россельхознадзор Роскачество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

Суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд руб.

Суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд руб.
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Октябрьский суд Белгорода отменил работу 13 августа из-за атак БПЛА

Информация о травмах у белгородских детей после атаки дрона не подтвердилась

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });