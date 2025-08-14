Поиск

Дмитриев видит во встрече Трампа и Путина шанс для перезапуска отношений США-РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может позволить "перезапустить" отношения двух стран, заявил в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Это также шанс для перезапуска, если встреча пройдет хорошо, отношений США и России", - сказал Дмитриев телеканалу CNN.

Он отметил, что диалог между Вашингтоном и Москвой "очень важен". По его мнению, переговоры Трампа и Путина являются "очень положительным событием для мира". Дмитриев подчеркнул также важность того, чтобы американская сторона могла "услышать российскую позицию напрямую".

"Существует много недопонимания и неверной информации относительно российской позиции", - добавил Дмитриев.

Переговоры Трампа и Путина пройдут в пятницу на Аляске.

