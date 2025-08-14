Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News.

По его словам, намеченные на пятницу переговоры с главой российского государства будут "подготовкой к возможной второй встрече (с участием президента Украины Владимира Зеленского)".

Американский президент подчеркнул, что на второй встрече, в случае ее проведения, речь пойдет о заключении сделки для урегулирования конфликта на Украине.